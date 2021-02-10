مصر تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بداية من 20 فبراير

حسمت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، الجدل بشأن تعليق الدراسة بداية من 20 فبراير الجاري.

نفت مصادر حكومية لصحيفة "اليوم السابع" صحة ما تم تداوله، بشأن تعليق الدراسة بداية من يوم 20 فبراير.

وأكدت المصادر الحكومية المصرية أن هذا القرار لا صحة له بالمرة، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعا، لاستعراض كافة السيناريوهات الخاصة باستكمال العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني.

كما ناقش مدبولي أيضا كافة الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بوجود وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، ووزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار.

وتناول الاجتماع عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي: التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، وفي الوقت نفسه، تم استعراض الاستعدادات اللازمة لاجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية، كانت قد أصدرت بيانا ذكرت فيه أن الطلاب منذ مرحلة رياض الأطفال، وحتى الصف الثالث الابتدائي، لن يخوضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول، مثل باقي المراحل الدراسية، مؤكدة أن الطلاب في تلك المراحل الدراسية، يتبعون نظام التعليم الجديد، ولن يخوضوا أي امتحانات حتى نهاية الصف الثالث الابتدائي.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 14 من الشهر الجاري من أجل الإعلان عن التفاصيل الكاملة لكلا من شكل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى تفاصيل امتحانات نصف العام الدراسي.