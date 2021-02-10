وكالة الفضاء الأوروبية تشيد بالإنجاز الاستثنائي والتاريخي لوكالة الإمارات للفضاء

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: إن "المجتمع الدولي يتابع باهتمام وسعادة قصة نجاح الإمارات عبر السنوات الماضية، في بحوث الفضاء التي تكللت بوصول "مسبار الأمل" إلى مدار الكوكب الأحمر". وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت وكالة الفضاء الأوروبية أن "هذا الإنجاز العظيم يعزز من جاذبية العلماء والمهندسين الإماراتيين كشركاء في الجهود الفضائية العالمية".

كما توقعت الوكالة الأوروبية أن يوفر "مسبار الأمل" بيانات هامة بشأن طقس ومناخ الكوكب الأحمر، مشيرة إلى أهمية استمرار مراقبة الغلاف الجوي لكوكب المريخ وأنماط الطقس هناك.

وأكدت الوكالة أن "البيانات العلمية التي يتوقع أن يوفرها "مسبار الأمل" بشأن أنماط الطقس في الكوكب الأحمر بالإضافة إلى اكتشافات مهمة "مارس إكسبريس"، ستساعد في فهم تطور مناخ كوكب المريخ، حيث من المنتظر أن يقدم "مسبار الأمل" رؤية تكميلية لظواهر الغلاف الجوي، وبالتالي سد الفجوة في سياق التصوير الجوي".

ولفتت الوكالة الأوروبية، إلى أن "البحث عن مقومات الحياة على الكوكب الأحمر، يمثل عاملا مشتركاً رئيسياً بين كافة مهمات استكشاف الكوكب الأحمر السابقة والحالية والمستقبلية".

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية، قد أطلقت مهمة "مارس إكسبريس" في ديسمبر/ كانون الأول 2003، وطوال الـ 17 عاما الماضية وهي تدور حول الكوكب الأحمر، مما جعلها الوكالة الثالثة التي تحقق هذا الإنجاز، بعد روسيا والولايات المتحدة.

وفي عام 2014، انضمت منظمة البحوث الفضائية الهندية إلى مجموعة الدول التي وصلت بنجاح إلى كوكب المريخ والآن أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الخامسة التي تحقق هذا الإنجاز.