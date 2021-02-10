الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا على قاعدة حميميم الجوية

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأميرال فيتشيسلاف سيتكين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت في صد هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا مستخدمة منظومات صواريخ بعيدة المدى.

وقال الأميرال خلال إحاطة صحفية اليوم، 10 شباط/ فبراير: "في تمام الساعة 19:45 من يوم 9 فبراير صدت قوات الدفاع الجوي الروسية هجوما على قاعدة حميميم مستخدمة منظومات صواريخ بعيدة المدى".

وأوضح أن "وسائل المراقبة الجوية رصدت أن مصدر الهجوم كان في مواقع خاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة غير القانونية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأشار الأميرال إلى أن الهجوم "لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية"، مؤكدا أن "قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي".