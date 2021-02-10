التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مفخخة لـ "أنصار الله" أطلقت باتجاه السعودية

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ليل الأربعاء/الخميس، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون باليمن صوب مدينة خميس مشيط.

وبحسب تلفزيون الإخبارية السعودية، قال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن "الميليشيا الإرهابية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وسنتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

#التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #خميس_مشيط#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) February 10, 2021

ويعد الهجوم الجوي هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية صباح الأربعاء، أن "الحوثيين شنوا هجوما على مطار أبها في جنوب السعودية أسفر عن اندلاع حريق في طائرة مدنية قبل أن يتم إخماده".

وفي ذات الصدد، عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عن إدانتها للهجوم الذي نفذه الحوثيون واستهدف مطار أبها الدولي في السعودية، موضحة أن الحوثيين بتلك الهجمات يظهرون رغبة في إطالة أمد الحرب في اليمن.

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.