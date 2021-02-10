رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يوجه كلمة للشعب من مطار بنغازي غدا

أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، أنه سيصل إلى المنطقة الشرقية غدا الخميس.

وأضاف المكتب الإعلامي في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "المنفي سيلقي كلمة للشعب الليبي من المطار غدا الخميس".

وكشف المكتب الإعلامي عن أن "كلمة المنفي سيجيب فيها على الكثير من التساؤلات التي تشغل الشارع الليبي".

وأوضح المكتب، أن "رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد سيزور العديد من المدن الليبية في الشرق والجنوب والغرب".

وأكد، أن "المنفي سيلتقي العديد من المسؤولين خلال جولته التي تبدأ الغد فور وصوله من اليونان لمدينة بنغازي".