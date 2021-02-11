وزيرا خارجية أمريكا والسعودية بحثا تعزيز دفاعات المملكة وإنهاء الحرب في اليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ناقش الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وتعزيز دفاعات السعودية في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، يوم الأربعاء".

وأضافت وزارة الخارجية في بيان، إن "المسؤولين حددا سبل التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية تفاوضية للحرب في اليمن. كما ناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية ضد الهجمات على المملكة".

وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، عن إدانتها للهجوم الذي نفذه الحوثيون واستهدف مطار أبها الدولي في السعودية، موضحة أن الحوثيين بتلك الهجمات يظهرون رغبة في إطالة أمد الحرب في اليمن.

كان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، قال ليل الأربعاء/الخميس، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون باليمن صوب مدينة خميس مشيط ويعتبر الهجوم هو الثاني من نوعه بعد هجوم أبها.

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.