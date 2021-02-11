الحوثي: السلام لا تصنعه الدعوات وإنما الاتفاقات الموقعة

قلل القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، يوم الأربعاء، من جدوى الدعوات الدولية لإيقاف الحرب في اليمن، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق ذلك.

القاهرة - سبوتنيك .وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" بصنعاء، عبر حسابه على "تويتر": "السلام لا تصنعه الدعوات وإنما الاتفاقات الموقعة".

وأضاف: "أي دعوة لا نرى تطبيقها على الميدان فهي تعبير عن شعور فقط، وممكن أن نبادل الشعور بشعور إذا تأكدنا من سلامة المقصد لمن يدعو للسلام فقط".

السلام لاتصنعه الدعوات وإنما الاتفاقات الموقعة

وأي دعوة لا نرى تطبيقها على الميدان فهي تعبير عن شعور فقط

وممكن أن نبادل الشعور بشعور إذا تاكدنا من سلامة المقصد لمن يدعو للسلام فقط

ونبادل الخطوات العملية لإيقاف العدوان والحصاربخطوات عمليةمتزامنة اذاتم الاتفاق والتوقيع عليها — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 10, 2021

وأكد الحوثي استعداد جماعة "أنصار الله" مقابلة أي خطوات عملية لإيقاف الحرب في اليمن بأخرى مماثلة، قائلا: "نبادل الخطوات العملية لإيقاف العدوان والحصار بخطوات عملية متزامنة إذا تم الاتفاق والتوقيع عليها".