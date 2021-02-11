التحالف الدولي يقتل عنصرين من "داعش" في غارة جوية شمالي العراق

نفذ طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، ضربة جوية استهدفت وكرا لتنظيم "داعش" وأسفرت عن قتل إرهابيين اثنين في محافظة كركوك شمالي العراق.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في "تويتر": "بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات "داعش" الإرهابية".

بامر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي @CJTFOIR ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات #داعش الارهابية. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 10, 2021

وتستمر القوات الأمنية العراقية بمساندة طيران التحالف الدولي في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.