"ازدهر في أبو ظبي"... الإمارة تطلق برنامجا للحصول على امتيازات الإقامة والجنسية

أطلق مكتب أبو ظبي الإعلامي، صباح اليوم الخميس، برنامج "ازدهر في أبوظبي" لرفع الوعي بتصاريح الإقامة طويلة الأمد وسبل الحصول على الجنسية.

ونشر المكتب بيانا مصورا عبر صفحته الرسمية على "تويتر" قال من خلالها إنه "لتمكين المقيمين الذين يعملون ويبتكرون ويدرسون في القطاعات الرئيسية من الاستقرار مع عائلاتهم والتركيز على بناء مستقبلهم ضمن بيئة آمنة ومرحبة وداعمة، وللمساهمة في دعم التنمية المستدامة تم إطلاق هذا البرنامج الجديد".

إطلاق برنامج "ازدهر #في_أبوظبي" لرفع الوعي بتصاريح الإقامة طويلة الأمد وسبل الحصول على الجنسية، وتمكين المقيمين الذين يعملون ويبتكرون ويدرسون في القطاعات الرئيسية من الاستقرار مع عائلاتهم والتركيز على بناء مستقبلهم ضمن بيئة آمنة ومرحبة وداعمة، وللمساهمة في دعم التنمية المستدامة. pic.twitter.com/URLndHsSsp — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) February 11, 2021

وأضاف المكتب: "ويمكن للمستثمرين الاستفادة من فرص النمو المتاحة في مدينة أبوظبي وتطوير أعمالهم في القطاعات الرئيسية مثل قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية والأدوية الحيوية والتكنولوجيا الزراعية والسياحة".

وتابع المكتب في بيانه: "ويشجع البرنامج المواهب الإبداعية ليكونوا جزءا من مجتمع عالمي للفنون والثقافة في أبوظبي، وإطلاق العنان لموهبتهم لتتألق في قطاع الإعلام والترفيه، أو الانضمام لكوكبة من الأكاديميين والقيّمين وعلماء الآثار للتعمق في فهم الماضي والتراث".

كما يمكن للمتفوقين في حياتهم المهنية - سواء في العلوم أو الهندسة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الرياضة أو أي شيء آخر – الانطلاق بحياتهم المهنية والازدهار في مركز تجاري عالمي يتميز باقتصاد متنوع وقطاع خاص سريع النمو، ويدعمهم ليكونوا الأفضل في مجالهم. #في_أبوظبي — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) February 11, 2021

وأشار المكتب إلى أنه "يمكن للمتفوقين في حياتهم المهنية - سواء في العلوم أو الهندسة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الرياضة أو أي شيء آخر – الانطلاق بحياتهم المهنية والازدهار في مركز تجاري عالمي يتميز باقتصاد متنوع وقطاع خاص سريع النمو، ويدعمهم ليكونوا الأفضل في مجالهم في أبوظبي".