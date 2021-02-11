العراق... استهداف منزل متظاهر في ذي قار بعبوة ناسفة

استهدف مجهولون منزل أحد متظاهري مدينة الناصرية بعبوة ناسفة وسط محافظة ذي قار العراقية، اليوم الخميس، حسبما أفاد مصدر أمني في ذي قار.

وصرح المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، بأن "مجهولين وضعوا فجر اليوم عبوة ناسفة أمام منزل المتظاهر حسين فنيخر، في حي الشهداء وسط مدينة الناصرية".

وأضاف، أن "العبوة انفجرت على منزل المتظاهر، دون وقوع إصابات جراء الحادث، فيما أحدثت أضراراً مادية فقط".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية أن السلطات العراقية أعدمت شنقا، يوم الثلاثاء الماضي، خمسة أشخاص أدينوا بتهم الإرهاب.

وقال مصدر شهد عملية تنفيذ الحكم أن جميع من أُعدموا في سجن في مدينة الناصرية، جنوب البلاد، كانوا عراقيين.

وأكد مصدر أمني آخر مكلف بتسليم جثامين المحكومين إلى ذويهم، صحة نبأ تنفيذ الحكم، بحسب "رويترز" .

ولم تكشف المصادر تفاصيل عن الجرائم التي كانت سببا في إدانة المتهمين.

وأجرت الحكومة العراقية محاكمات للمئات ممن يشتبه في أنهم متشددون ونفذت عمليات إعدام جماعية منذ هزيمة مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في حملة عسكرية بدعم أمريكي بين 2014 و2017.