بسبب كورونا... السعودية تغلق 32 مسجدا خلال 3 أيام

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية إغلاق 10 مساجد بشكل مؤقت في عدد من المناطق بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بها.

وأشارت الوزارة، في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" أمس الأربعاء، إلى أنه تقرر إغلاق 10 مساجد بشكل مؤقت بعد وفاة مؤذن في وادي الدواسر وإصابة 15 من المصلين بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة بأنها "باشرت الإغلاق المؤقت للمساجد، بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين، هي: حالتان في مسجدين بمنطقة مكة المكرمة، وحالتان في مسجدين بالجوف، وثلاث حالات في مسجدين بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان".

أغلقت الوزارة اليوم 10 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 18 حالة #كورونا بالمساجد؛ ووفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر -رحمه الله- ، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة أيام 32 مسجداً تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين.#نعود_بحذر — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) February 10, 2021

​وأغلقت الوزارة كذلك مسجدا بحي الهجرة بالمدينة المنورة لوجود أربع حالات مصابة بفيروس كورونا به، ومسجدا بمدينة عرعر بالحدود الشمالية به حالة واحدة، ومسجدا بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية به حالة واحدة، ومسجدا بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير لوجود حالتين.

وبإغلاق الـ 10 مساجد هذه يرتفع مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة أيام إلى 32 مسجداً تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، نصح مرتادي المساجد بالالتزام بالإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله لاتكونوا سبباً في غلق #المساجد فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيس في انتشار فيروس #كورونا، فلنتعاون جميعاً لنسلم ونحتسب الأجر من الله في ذلك فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري ، حفظ الله الجميع من كل مكروه. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) February 9, 2021

​وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر" أمس الأول، الثلاثاء: "نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله لاتكونوا سبباً في غلق المساجد فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيس في انتشار فيروس كورونا، فلنتعاون جميعاً لنسلم ونحتسب الأجر من الله في ذلك فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري، حفظ الله الجميع من كل مكروه".