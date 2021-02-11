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    إجراءات وقائية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان لمنع انتشار فيروس كورونا

    هل يصل لبنان إلى مناعة القطيع؟... باحث يجيب

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    كشف راندي عيسى، الباحث والمراقب للتجارب السريرية في لبنان، أن الكميات المؤمنة من اللقاحات من قبل وزارة الصحة غير كافية لبلوغ مناعة القطيع.

    ولفت في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، نقله موقع "لبنان 24"، إلى أن هذه المناعة لن تحدث حتى لو تلقح أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Pavel Lvov
    بشكل طارئ... لبنان يصرح باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

    وقال عيسى إن "جميع اللقاحات المتداول فيها حالياً قد خضعت لتجارب سريرية على مئات الأشخاص وثبت أنها آمنة"، مشددا على أنه "لا حالة وفاة واحدة سجّلت عالمياً لأي شخص تلقى أي لقاح وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية".

    وتابع المراقب للتجارب السريرية "الجميع قادر على تلقي اللقاح وعلى من يعاني من حساسية سابقة على أي نوع من اللقاحات أن يستشير طبيبه فقط".

    ودعا عيسى وسائل الإعلام إلى "ملاقاة جهود وزارة الصحة والنقابات المعنية في نشر التوعية حول أهمية تلقي اللقاح واستقبال الاختصاصيين فقط للتحدث عن الموضوع لعدم ترهيب الناس".

    وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أحمد حسن، أمس الأربعاء، أن لبنان بات ‏مستعداً لبدء عملية التلقيح ضد فيروس كورونا.

    وأشار الوزير إلى أن عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد ستنطلق الاثنين المقبل، في وقت تتفاقم فيه ‏المخاوف من تأثير الفيروس المتحور على لبنان، لا سيما مع استمرار ارتفاع ‏عدد المصابين والوفيات يوميا، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

    وأكد الوزير، خلال زيارة قام بها إلى مستشفى مرجعيون الحكومي جنوبي لبنان، بأن "كل الأمور التقنية واللوجستية المطلوبة للقاح تأمنت عبر ‏مجموعة من المتبرعين، وبالتالي لا يوجد أي عائق أمام بدء عملية التلقيح الاثنين ‏المقبل".

     

     

    ولفت الوزير إلى أن "اعتماد المستشفيات الحكومية كمراكز تلقيح، هي بمثابة ثقة ودعم ‏لها، لأن أي مستشفى افتتح قسما لعلاج مرضى كوفيد-19، وتطوع لخدمة أهله، يجب أن نشجعه ‏على مبادرته".

     

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