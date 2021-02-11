"الأمن يرصد تحركات واجتماعات"... إعلان حالة الطوارئ في ولاية سنار

أعلنت السلطات في السودان حالة الطوارئ في ولاية سنار اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أصدر الماحي محمد سليمان، والي ولاية سنار (تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد)، قرارا بإعلان حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم الخميس وإلى حين إشعار آخر.

ووجه الماحي، وهو أيضا رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد رئيس اللجنة الأمنية في الولاية، الأمر إلى جميع الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية بإعلان حالة التأهب القصوى في صفوفها وتأمين الأسواق والمرافق الاستراتيجية والعامة.

وأشارت الوكالة إلى أن الماحي أمر "جميع المواطنين الشرفاء بالتبليغ الفوري عن أماكن تواجد فلول النظام البائد ورصد تحركاتهم واجتماعاتهم".

وأكد الوالي على "رصد الأجهزة الأمنية تحركات واجتماعات فلول النظام البائد في أماكن متفرقة من الولاية تمخضت عن التخطيط لإحداث جرائم السلب والنهب والتعدي على ممتلكات وأموال المواطنين في تحدي لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي حظر اسم المؤتمر الوطني".

وخلال اليومين الماضيين، أعلنت 5 ولايات من 18، هي شرق وجنوب وشمال دارفور (غربا) وغرب كردفان (جنوبا)، حظر التجوال، في مسعى لاحتواء احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية ترافقها أعمال عنف ونهب.