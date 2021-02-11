مصر... منح الإذن لـ21 مواطنا للحصول على جنسيات 9 دول أخرى

منحت السلطات المصرية إذنا لـ21 من مواطنيها بالحصول على جنسيات 9 دول أخرى، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن وزير الداخلية المصري محمود توفيق، منح الإذن إلى 21 مواطنًا بينهم 5 سيدات للتجنس بجنسيات 9 دول أخرى، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار رقم 14 لسنة 2021 على أن تمنح الجنسية الأمريكية إلى 6 أشخاص، ووافق على تجنس 6 أشخاص أيضًا بالجنسية الهولندية، وكذلك الموافقة على منح الجنسية الإيطالية إلى 3 أشخاص وتضمن القرار منح كل من الجنسية البريطانية، والبلجيكية والتايلاندية والبحرينية والسودانية وجنسية سانت كيش آند نيفس، كل منها لشخص.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرر توفيق منح الإذن إلى 42 شخصا بينهم 13 سيدة و3 أطفال بالتجنس بجنسيات 8 دول أخرى، بالإضافة إلى طفلة لم تتجاوز شهرها السادس، مع سحب الجنسية المصرية منهم جميعا.

وضمت قائمة الجنسيات التي تقدم هؤلاء للحصول عليها، الألمانية وتقدم لها 26 شخصا، النمساوية وتقدم لها 9 أشخاص، فيما تقدما شخصان للحصول على الجنسية الهولندية، وفقا لقرار الوزير.

وبحسب بوابة "الأهرام" المصرية، تقدم مصري واحد للحصول على الجنسية السعودية، ومثله لاقتناء جنسية البوسنة والهرسك، فيما تقدم شخص للحصول على الجنسية الفلسطينية، وآخر للحصول على جنسية ليختنشتاين.

وحصلت طفلة لم يتجاوز عمرها 6 أشهر، والمولودة في القاهرة يوم العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، على الجنسية السعودية مع سحب الجنسية المصرية منها أيضا.