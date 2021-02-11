تسجيل
11:33 GMT11 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

    في الذكرى العاشرة لخلعه... ماذا حدث لثروة مبارك؟

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104465/56/1044655642_0:280:3125:2038_1200x675_80_0_0_ef610c2ff1b0be393d54d22ffc5d050f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102111048077781-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%9F/

     عشر سنوات مرت على تنحي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن منصبه كرئيس للجمهورية بعد انطلاق الاحتجاجات المستمرة والمتواصلة ضد حكمه.

    القاهرة- سبوتنيك. كان أحد المطالب الرئيسية لثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011 هو التحقيق في اتهامات الفساد والتربح والكسب غير المشروع التي لاحقت مبارك وعائلته ورجال نظامه طوال 30 عاما، وإعادة كل الأموال التي كسبها بطريقة غير مشروعة.

    وعقب إزاحة مبارك عن الحكم مباشرة، ضجت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بمصريين يحسبون نصيب كل مواطن مصري من ثروة مبارك الذي رحل في حال تمت استعادتها من الخارج.

    الرئيس المصري الراحل حسني مبارك
    © REUTERS / POOL New
    محامي مبارك يكشف مفاجأة بشأن أموال الرئيس المصري الراحل

     لكن ما بين أحلام المصريين التي لم تتحقق أبدا باستعادة أموالهم التي سُلبت منهم على مر سنوات، ومحاولات ملاحقة هذه الأموال في الخارج، وقرارات تجميد هذه الأموال وفكها، ترصد وكالة "سبوتنيك" ماذا حدث لثروة مبارك خلال عشرة سنوات.

    بداية وخلال 10 سنوات، لم يكشف أي تقرير رسمي عن حجم ثروة الرئيس الراحل الذي توفي في شباط/ فبراير 2020، فيما نشرت تقارير إعلامية متضاربة حول الحجم المقدر لثروة مبارك، تراوحت بين 40 و70 مليار دولار، وهي أرقام تنفيها عائلة مبارك.

    ويردد محاميه الشهير فريد الديب في تصريحات سابقة أن حجم ثروة مبارك لا يتجاوز مليون دولار، وأنه ادخرها من راتبه كعمله رئيسا للجمهورية وكقائد عسكري سابقا.

    أما الرقم المؤكد الوحيد هو ما أعلنته الحكومة السويسرية عقب الثورة مباشرة، من أنها جمدت أصول وأموال يٌعتقد أن ملكيتها تعود لمبارك وعائلته تبلغ 664 مليون دولار.

    وفي عام 2017، نقل الإعلام المصري عن مصادر قضائية أن أجهزة الدولة تسلمت تقارير حول ثروة مبارك في الداخل فقط تقدرها بنحو 3 مليارات و600 مليون جنيه (نحو 193 مليون دولار)، وأمواله في الخارج تقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار.

    ونقلت المصادر أن لجان فحص الثروة واجهت العديد من العقبات أثناء حصر أموال مبارك في الداخل نتيجة قيامه باتباع نظام اقتصادي مركب في تسجيل ممتلكاته بحيث يصعب على المحاسبين الماليين الوصول إليها.

    5 لجان لملاحقة الأموال بالخارج

    خلال 10 سنوات، شكلت السلطات المصرية خمس لجان لملاحقة واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، ومن بينها أموال مبارك بالطبع، لكن هذه اللجان لم تسفر عن نتيجة.

    البداية كانت في نيسان/أبريل من عام 2011، حين أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل لجنة قضائية لحصر واستعادة الأموال المهربة للخارج، ترأسها حينها المستشار عاصم الجوهر رئيس جهاز الكسب غير المشروع ولكن اللجنة لم تتوصل إلى أية نتيجة.

    وفي كانون الثاني/يناير 2012، شكلت الحكومة المصرية لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة، كذلك في عام 2012 وبعد تولي الرئيس محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين حكم البلاد، شكّلت لجنة أخرى في آب/أغسطس من نفس العام، لاسترداد الأموال المهربة من الخارج، وضمت هذه اللجنة شخصيات من المجتمع المدني وشخصيات عامة، لكنها أيضا لم تفض إلى شيء.

    كذلك تم تشكيل لجنتين آخريين في عام 2014، وعام 2015، في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لكن أي من هذه اللجان لم ينجح في تحديد هذه الأموال للشروع في استردادها.

    وكانت أول دولة أعلنت تفاعلها مع مطالب الثورة المصرية، هي سويسرا، حيث أعلنت الحكومة السويسرية بعد خلع مبارك مباشرة تجميد أصول وأموال يُعتقد أنها تعود إلي مبارك تبلغ قيمتها نحو 700 مليون فرانك سويسري (ما يعادل 664 مليون دولار)، لـ"منع نهب هذه الأموال".

    وصدر في عام 2017، قرار بفك الحظر عن هذه الأصول، بعد أن تراجعت قيمتها وأصبحت تبلغ نحو 450 مليون فرانك، وأوضحت سويسرا وقتها أن هذا القرار جاء مدعوما بـ"بقرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، من خلال قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا".

    لكن الخارجية السويسرية أوضحت لاحقا أن فك الحظر عن هذه الأموال لا يعني الإفراج عنها، وأنها ما زالت محتجزة للتحقيق في مصدرها إن كان مشروعا أم لا، وأن التحقيقات يجريها القضاء السويسري.

    وواجه مبارك وعائلته عقوبات أوروبية، في آذار/ مارس 2011، من عدد من دول في الاتحاد الأوروبي  بناء على قضية رفعت عليهم في مصر لاتهامهم باختلاس أموال الدولة.

    لكن في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما ألغت بموجبه قرارات تمديد العقوبات وفكّت الحظر على أمواله في أوروبا.

    ولا يعرف بالتحديد حجم الأموال الخاصة بآل مبارك في أوروبا وهي غير الموجودة في المصارف السويسرية.

    في شباط/فبراير2011 عقب الإطاحة بمبارك، هتف ميدان التحرير مطالبا بمثوله أمام محكمة ثورية ومحاسبته على كل ما ارتكبه خلال ثلاثين عاما من الحكم، وتصدرت منصات الإعلام ساعتها أصوات (عاقلة) تحذر من أن المحاكمات الاستثنائية لمبارك ورموز نظامه ستحرم مصر من المطالبة برد الثروات المهربة في الخارج.

     هذه الأصوات ضمنت لمبارك وأركان حكمه محاكمات أمام القضاء العادي وليس محاكمات استثنائية كما كان يطالب المحتجون، ولكنها لم تضمن للمصريين استعادة ثرواتهم.

    ورغم مرور 10 سنوات على خلع مبارك، وعام على وفاته، لا زال الغموض والكثير من التضارب حول المعلومات يحيط بمصير ثروته وعائلته، وهل هي ثورة فعلية أم خيالات شعبية.

    إنفوجرافيك مسيرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
    © Sputnik / Mohamed Hssan
    إنفوجرافيك مسيرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

    انظر أيضا:

    محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا جديدا بشأن أموال حسني مبارك وعائلته
    أول إجراء من أسرة مبارك بعد قرار إلغاء تجميد أمواله
    أول تعليق من علاء مبارك بعد إلغاء تجميد أموال والده وأسرته
    قرار قضائي جديد بشأن التصرف في أموال عائلة مبارك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء ميانمار يرتدين فساتين الزفاف يحملن لافتات خلال احتجاج ضد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1 فبراير/ شباط في العاصمة يانغون، 10 فبراير 2021
    بفساتين الزفاف يطالبن إنهاء الانقلاب في ميانمار
    وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ
    المريخ... الشماغ الإماراتي يليق بك
    معلومات عن مسبار الأمل
    "مسبار الأمل"... أول مسبار عربي إلى المريخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك