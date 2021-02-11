وزير الخارجية العراقي يصل إلى اليونان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس 11 فبراير/شباط، وصول وزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى العاصمة اليونانية أثينا.

وأضاف الصحاف، أن الوزير سيلتقي رئيس الوزراء وكذلك وزير الخارجية اليوناني ، ووزير الهجرة، وعدد من الشخصيات الحكومية.

وأوضح، أن الزيارة تأتي في إطار التكريس للانفتاح الدبلوماسي العراقي والبناء على الشراكات الاستراتيجية المتعددة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أن الزيارة ستحمل طابع التكريس للعلاقات الثانية بين بغداد وأثينا وبناء الفرص الممكنة بين البلدين، وإطار انفتاح العراق على كل شركائه وأصدقائه.

وأجرى وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، زيارة إلى القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، الأحد 7 فبراير الجاري، لحضور الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه جامعة الدول العربية.

وترأس وزير الخارجية فؤاد حسين، في الثالث من الشهر الجاري، وفدا إلى العاصمة الإيرانية طهران، ضم كلا من القاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومدير المصرف العراقي للتجارة سالم الجلبي، والمتحدث الرسمي باسم الخارجية، ورئيس دائرة الدول المجاورة بوزارة الخارجيّة إحسان العوادي، كما ضمّ الوفد عددا من الدبلوماسيين.