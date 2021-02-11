مصر: منتدى شرق المتوسط يدخل حيز التنفيذ مارس 2021

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الخميس 11 فبراير/شباط، دخول منتدى شرق المتوسط حيز التنفيذ في مارس/آذار 2021.

وجاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، خلال زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى العاصمة اليونانية أثينا، ولقائه مع وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليدس.

وأوضحت الخارجية المصرية أن شكري التقى مع نظيره القبرصي، بهدف مناقشة التطورات الخاصة بعلاقات التعاون بين البلدين والتنسيق حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الخارجية المصرية عن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، قوله: "أكد الوزيران على تميز ومتانة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق القائم بين البلدين لاسيما في هذا التوقيت الحافل بالمستجدات الإقليمية".

كما نوه الوزيران إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المتفق عليها، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، تنفيذاً لمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في نيقوسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بما يسهم في مزيد من تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدول الثلاث في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن "الوزيرين أعربا عن ارتياحهما لسرعة تصديق عدد كبير من الدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط على ميثاقه التأسيسي، والاتفاق على دخوله حيز النفاذ، اعتباراً من مارس 2021".

كما ثمن سامح شكري المواقف القبرصية الداعمة، لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.