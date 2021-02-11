قطر وتركيا توضحان طبيعة الحل في سوريا واليمن وليبيا وتوجهان رسالة لإيران وأمريكا

وجّه وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، الشكر إلى تركيا على دعمها المصالحة الخليجية، مشيرا إلى أن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا كبيرا.

وبشأن الأزمة الليبية، قال محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي في الدوحة، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "قطر ماضية في دعم الأشقاء بليبيا وتأمل بتشكيل الحكومة في أقرب وقت"، مشددا على أننا "مستمرون بدعم الأشقاء في ليبيا حتى انتهاء الأزمة وإجراء الانتخابات"، وذلك حسب قناة "TRT" التركية.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية القطري أن أنقرة والدوحة تشجعان أمريكا وإيران على حل أزمة الاتفاق النووي.

مباشر | مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي ونظيره القطري https://t.co/pj0g0pXYIj — TRT عربي (@TRTArabi) February 11, 2021

​بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو،، إننا نتمنى أن نصل إلى حل سياسي سلمي في سوريا وليبيا، مؤكدا أن أنقرة والدوحة تستطيعان العمل على حل مشاكل المنطقة.

وأكد تشاووش أوغلو أن على البلدين العمل معاً لحل المشاكل خاصة فيما يتعلق بواشنطن وإيران وتشجيعهما على الانخراط لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، مشدداً على ضرورة إنهاء مشكلة اليمن قريباً، ولفت إلى أن العلاقات التركية القطرية استراتيجية ومميزة.