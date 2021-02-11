أنور قرقاش يعلق للمرة الأولى بعد خروجه من الخارجية الإماراتية... وابن زايد يشكره

نشر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية، سلسة تغريدات بعد خروجه من منصبه عقب تعديل وزاري مصغر.

وقال قرقاش، في تغريدته: "أحمد الله وأشكره على نعمه الوافرة، وعلى فضله وتشريفه لي بفرصة خدمة وطني الإمارات، ومنحي ثقة قيادة وطني العزيز، نكبر بالإمارات وتكبر بعملنا وعطائنا مجتمعين، نشأت وتربيت في بيت يؤمن في أن خدمة الوطن شرف وواجب، وأحمده سبحانه تعالى على ذلك".

أحمدالله وأشكره على نعمه الوافرة، وعلى فضله وتشريفه لي بفرصة خدمة وطني الإمارات، ومنحي ثقة قيادة وطني العزيز.



نكبر بالإمارات وتكبر بعملنا وعطائنا مجتمعين.



نشأت وتربيت في بيت يؤمن في أنّ خدمة الوطن شرفٌ وواجب.



وأحمده سبحانه تعالى على ذلك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 10, 2021

وفي تغريدة أخرى، قال قرقاش: "أتقدم بالشكر لقيادة الدولة، الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد ونائبي رئيس الوزراء على ثقتهم ودعمهم، ولأخي وصديقي الشيخ عبدالله بن زايد على دعمه وتوجيهه، وكل التقدير لدبلوماسيينا الذين يشرفوننا بعملهم وإخلاصهم.. ونبقى للوطن جنوداً نخدمه من كل موقع".

أتقدّم بالشكر لقيادة الدولة، الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد ونائبي رئيس الوزراء على ثقتهم ودعمهم، ولأخي وصديقي الشيخ عبدالله بن زايد على دعمه وتوجيهه، وكل التقدير لدبلوماسيينا الذين يشرفوننا بعملهم وإخلاصهم.



ونبقى للوطن جنوداً نخدمه من كل موقع. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 10, 2021

​ووجه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، الشكر إلى قرقاش، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أستاذي مذ كنت طالباً في الجامعة ورفيق الدرب في الخارجية.. ستفتقدك وزارة الخارجية يا صديقي النبيل.. شكراً لما قدمته للدبلوماسية الإماراتية.. وشكراً لكل شيء علمتني إياه.. سوف تبقى ملهمي الذي ينير الطريق".

أستاذي مذ كنت طالباً في الجامعة و رفيق الدرب في الخارجية

ستفتقدك وزارة الخارجية يا صديقي النبيل..

شكراً لما قدمته للدبلوماسية الإماراتية

وشكراً لكل شيء علمتني إياه

سوف تبقى ملهمي الذي ينير الطريق@AnwarGargash — عبدالله بن زايد (@ABZayed) February 10, 2021

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، أعلن إجراء تعديل مصغر، في وزارة الخارجية الإماراتية. وقال إنه تم تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان، وزيرا للشؤون الخارجية وأنور قرقاش مستشارا دبلوماسيا لرئيس الدولة.