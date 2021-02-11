مصر... موجة "كورونا" الثالثة في أبريل المقبل

كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، عن توقعات بزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وقالت زايد، في مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية، "لو سرنا بنفس نظام بداية الجائحة في مصر مثل الموجة الأولى، فبداية الارتفاع والموجة الثالثة ستكون في أبريل، وتكون الذروة في آخر أبريل وأول مايو المقبل".

يتبع...