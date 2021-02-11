"النزاهة" تصدم العراقيين بعدد الوزراء المتهمين بالفساد

فاجأت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، المواطنين بإعلان عدد الوزراء الذين اتهموا بالفساد خلال العام الماضي 2020.

جاء ذلك في بيان للهيئة التي تعد أعلى جهة معنية بالتحقيق في ملفات الفساد، اشتمل على إحصاء مكافحة الفساد خلال العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واع).

وأعلنت الهيئة عن استصدار 82 أمر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم، فيما أشارت إلى صدور أوامر توقيف قضائية بحق 8 منهم، إضافة إلى 133 أمر قبض آخر صدر بحق 74 من ذوي الدرجات الخاصّة والمديرين العامِّـين.

وأكدت الهيئة أن "التقرير السنوي لعام 2020 تضمن إعادة ومنع هدر أكثر من ترليون وربع الترليون دينار (نحو مليار دولار أمريكي).

ومنذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، يشهد العراق احتجاجات شعبية حاشدة احتجاجا على الفساد الذي تشهده البلاد وتردي الأحوال المعيشية في البلد العربي النفطي.