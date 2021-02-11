قيادي في "أنصار الله" يعلن تحرير أسرى بصفقة تبادل مع القوات الحكومية

أعلن مسؤول ملف الأسرى في جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد القادر المرتضى، اليوم الخميس، نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله" على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "الجماعة حررت 4 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة مأرِب (شمال شرقي اليمن)"، مضيفا أن "عملية تبادل الأسرى بين الطرفين تمت عبر وسيط محلي".

وتأتي العملية بعد أيام من إعلان "أنصار الله" استعادة 9 من أسراها بجبهة مأرِب، سبقتها صفقة مماثلة تضمنت الإفراج عن 5 من مقاتلي الجماعة لدى القوات الحكومية.

وانطلقت، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، في الأردن، أعمال الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمَّان الموقع بين الطرفين في 16 شباط/ فبراير الماضي.

ويتضمن الشق الثاني من اتفاق عمَّان، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من جماعة الحوثيين مقابل إفراجها عن 100 من أسرى الحكومة الشرعية، إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي الذي أسرته الجماعة إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، في آذار/ مارس 2015، في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي لمكتبه، في انطلاق أعمال جولة عمّان، وفدي الحكومة والحوثيين على "أن تتصدر مسألة إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال أولويات مناقشاتهما، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم النساء، على الفور من دون أي قيد أو شرط".

ودعا المبعوث الأممي طرفي الصراع إلى "مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النِّزاع في أقرب وقت ممكن".