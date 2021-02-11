الصحة العراقية تحذر من موجة كورونا أشد خطورة

حذرت السلطات الصحية في العراق، اليوم الخميس، من موجة جديدة لجائحة كورونا أشد وأكثر خطورة.

قالت ربى حسن فلاح، مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة، إن البلاد تشهد تزايدا مستمرا في أعداد الإصابات بكورونا وتراجعا في حالات الشفاء، بحسب موقع "بغداد اليوم".

وأشارت إلى أن استمرار الوضع على هذه الشاكلة، قد يؤدي إلى انهيار في مستوى المؤسسات الصحية، على الرغم من السيطرة على الأوضاع حتى هذه اللحظة.

ودعت ربى المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، معتبرة الالتزام بها هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتقليل أعداد الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 636 ألفا و908 حالات.

وكانت الوزارة حذرت أمس الأربعاء، من حالة التراخي والاستهانة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا.

وقالت في بيان صحفي إن المؤشرات الوبائية في العراق الصادرة عن مراكز الرصد الوبائي تشير إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العراق أصبح مقلقا جدا.