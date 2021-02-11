تسجيل
17:41 GMT11 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    .رغد صدام حسين

    رغد صدام حسين تفتح خزائن أسرارها: المنطقة فوق بركان وقلقة على تقسيم العراق

    © AFP 2020 / KHALED FAZAA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104268/42/1042684220_0:175:1200:850_1200x675_80_0_0_f6a49bc0123dc03439b07d63c4d839aa.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102111048085505-%D8%B1%D8%BA%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    كشفت قناة "العربية" السعودية، اليوم الخميس، عن أبرز ما ستتحدث عنه رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

    وأذاعت القناة عبر قناتها على موقع "يوتيوب" برومو اللقاء، الذي ستفتح فيه رغد صدام حسين خزائن أسرارها، ومنها ذكرياتها في قصر والدها في زمن السلم وزمن الحرب.

    .رغد صدام حسين
    © AFP 2020 / KHALED FAZAA
    "رسالة حزينة" من رغد صدام حسين
    وفي إحدى لقطات البرومو، أعربت رغد صدام حسين عن قلقها على وحدة وطنها العراق، وأبدت تخوفها من تعرضه للتقسيم.

    وقالت: "أنا قلقة ولا أتمنى أن أشاهد هذا اليوم".

    وصرحت ابنة الراحل صدام حسين في لقطة أخرى: "الإيرانيون استباحوا العراق، والمنطقة كلها أصبحت على فوهة بركان وليس العراق فقط".

    وأشارت قناة "العربية" في البرومو إلى أن رغد صدام حسين ستروي في لقائها قصة زوجها وكواليس خلافه مع والدها.

    كما أنها ستوضح كيفية خروجها مع أسرتها من العراق عقب الاحتلال الأمريكي، ومصير مذكرات والدها، صدام حسين، التي وعدت بنشرها.

    وأعلنت قناة "العربية" أن الجزء الأول من لقائها مع رغد صدام حسين سيذاع الاثنين المقبل الموافق 15 فبراير/ شباط الجاري.

    انظر أيضا:

    "رسالة حزينة" من رغد صدام حسين
    رغد صدام حسين تثير الحزن بكلمات مؤثرة عقب التفجير الدموي
    رغد صدام حسين تعلق.. المنتخب العراقي يقلب الطاولة على الكويتي... فيديو
    رغد صدام حسين تهنئ زعيما عربيا
    رغد صدام حسين في مقابلة تلفزيونية جديدة... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    صدام حسين, رغد صدام حسين, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ريم الخولي، 12 عامًا، تعلم الأطفال في حيها حيث لاتزال المدارس مغلقة وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قرية إتميدة بمحافظة الدقهلية، مصر، 7 فبراير 2021
    تلميذة صغيرة تصبح معلمة كبيرة في أحد أحياء مصر
    وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ
    المريخ... الشماغ الإماراتي يليق بك
    إنفوجرافيك... 15 معلومة عن مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا
    في يومها العالمي... 15 معلومة عن مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك