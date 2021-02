من بينها الدعم والتأييد... ما الرسائل التي حملتها زيارة محمد المنفي إلى الشرق الليبي... صور

من جهة يراها البعض محاولة للحد من التخوفات التي صاحبت إعلان فوزه برئاسة المجلس الرئاسي، فيما يراها البعض خطوة على الطريق الصحيح بشأن التوافق والتأكيد على المسعى نحو الاستقرار، وأنه أراد دعم مجلس النواب والقوات المسلحة العربية الليبية لإتمام عملية توحيد المؤسسات.

عضو مجلس النواب سعيد مغيب، يرى أن

وبحسب مغيب، فإن "أهم هذه الرسائل تتمثل في بوصلة ليبيا وهي بنغازي، وأنها كانت وما زالت الانطلاقة الأولى لكل المشاريع الوطنية".

وتابع أن "المرحلة المقبلة تحتاج إلى توافق بين الأطراف كافة، وهنا يشير مغيب، إلى أن "نجاح أو استمرار أي اتفاق يمكن أن يبدأ من بنغازي، وأن المنفي قد يكون سعى لمنح بنغازي "شرف" منح الثقة للحكومة القادمة، ليؤسس لانطلاق عمل مجلس النواب، بعد فترة من القطيعة والتشظي".

الزيارات الأولى للرؤساء دائما ما تضع بعض العلامات، خاصة في البلدان التي تشهد انقسامات داخلية، وفي هذا الصدد يشير مغيب إلى أن "زيارة المنفي للشرق لا يجب أن تحمل أي مؤشرات تغضب الغرب الليبي، بحكم أن أول زيارة لرئيس الحكومة كانت للغرب الليبي، خاصة أن الزيارة أعدت ورتبت بشكل مسبق مع كل الأطراف".

تأويل دلالات الزيارة متعدد الأوجه في ليبيا، إذ تختلف التفسيرات بين الشرق والغرب والجنوب، وكذلك بين التيارات السياسية، إذ ترى الدكتورة، عفاف الفرجاني، الكاتبة والباحثة السياسية، أن

وأضافت أن "اختيار الشرق الليبي لإجراء الزيارة الأولى تراه الفرجاني رسالة ذكية، موجهة إلى أهل الشرق، خاصة أن السلطة الحقيقية بيد الحكومة وليس المجلس الرئاسي، وأن الخطوة قد يكون الهدف منها نيل ثقة مجلس النواب".

إشارات أخرى تشدد الفرجاني على ضرورة عدم تجاهلها تتعلق برئيس المجلس الرئاسي الذي ترى أنه رغم انتماءه للشرق، إلا أنه يتبع الغرب الليبي على المستوى السياسي، خاصة أنه كان سفيرا لحكومة الوفاق في اليونان.

ولا تستبعد الفرجاني أن "الهدف من الزيارة هو مد جسور التواصل بينه وبين أهله في الشرق، خاصة أنه يمثلهم في المجلس الرئاسي الجديد".

مفتاح أبو خليل عميد بلدية الكفرة السابق، يشير إلى نقطة أخرى تتمثل في أن "المنفي أراد ضمان دعم القيادة العامة للجيش".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن

والتقى المنفي المشير خليفة حفتر خلال زيارته للرجمة اليوم الخميس.