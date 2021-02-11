في مقدمتها "الصيد البحري" مع روسيا... المغرب يصادق على 6 اتفاقيات و4 قوانين

صادق مجلس الوزراء المغربي، اليوم الخميس، برئاسة الملك محمد السادس، على مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية.

بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن المجلس وافق على 6 اتفاقيات دولية، في مقدمتها اتفاقية للتعاون بمجالات الصيد البحري مع روسيا، وتدريس اللغة العربية مع فرنسا.

وصادق المجلس أيضا على التعاون في المجال القضائي، في المستوى الجنائي والمدني والتجاري، مع جمهورية أوكرانيا، إضافة إلى اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة يتعلق بإنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في الرباط.

وفي إطار التحضير للانتخابات العامة المقبلة، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات.

وعلى رأس هذه المشروعات، جاء مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ويهدف هذا القانون على وجه الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ على المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس.

وبجانب الموافقة على مشروع قانون بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.