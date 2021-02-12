لمدة ثلاث سنوات .. دبي تمدد مهلة البناء على الأراضي الممنوحة من الدولة

مددت حكومة دبي مهلة البناء على الأراضي الممنوحة من الدولة لغرض السكن الخاص لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب موقع الإمارات اليوم فقد وافق محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على قرار تمديد المهلة المحدّدة للبناء على الأراضي الممنوحة للمواطنين من الحكومة لأغراض السكن الخاص، لمدة ثلاث سنوات إضافية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المُهلة السابقة.

وتعد هذه الموافقة هي المرة الثانية التي توافق فيها حكومة دبي على تمديد فترة البناء على الأراضي الممنوحة منها للمواطنين.

ففي عام 2018، مددت الحكومة أيضا مهلة البناء على الأراضي الممنوحة منها لغرض السكن لمدة ثلاث سنوات، تنتهي هذا العام.

من جهته أكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أن البلدية ستبدأ فوراً تنفيذ قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال: "تكمن أهمية القرار في أنه سيعطي المستفيدين متسعاً من الوقت لترتيب إجراءات بناء مساكنهم الخاصة بكل أريحية، ضماناً لاستقرار أسرهم النفسي والاجتماعي".