المشيشي: تونس تشهد حالة استقرار على مستوى إصابات ووفيات كورونا

قال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، مساء أمس الخميس، إن بلاده تشهد حالة استقرار على مستوى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت قناة "نسمة"، مساء أمس الخميس، بأن المشيشي عقد اجتماعا للهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بقصر الحكومة بالقصبة، بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة العلمية وعدد من القيادات الأمنية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الوضع الوبائي سجل بداية استقرار على مستوى عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات، مشددا في المقابل على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية الموضوعة للغرض، والتزام المواطنين بكل القرارات التي يتم الإعلان عنها، والتحلي بالحذر واليقظة وعدم التراخي في مواجهة هذه الجائحة.

وأكد المشيشي على وجوب استمرار متابعة الوضع الوبائي وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومدى فاعليتها، إلى جانب متابعة تقدم الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا، وضبط روزنامة استقبال الدفعات الأولى للتلقيح وإعداد المراكز المخصصة للتطعيم.

وفي السياق نفسه، وافقت السلطات الصحية في تونس، في وقت سابق، على منح رخصة للقاح "سبوتنيك-V" الروسي في البلد العربي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان أنه "تم بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني، إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدّة سنة بالسوق التونسية للقاح "سبوتنيك V"، موضحة أن ذلك يأتي في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويتوقع وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، أن تحصل بلاده على جرعات مجانية من لقاح فيروس كورونا المستجد في منتصف الشهر الجاري، قائلا: "إن تونس تتوقع استلام أربعة ملايين جرعة مجانية للقاحات كورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، ومقره جنيف، اعتبارا من منتصف فبراير/ شباط".