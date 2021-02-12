سعودي يزعم امتلاكه علاجا لكورونا... والشرطة تتدخل

ألقت الشرطة السعودية، أمس الخميس، القبض على مواطن ادعى امتلاكه علاجا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صباح اليوم الجمعة، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أنه تم إلقاء القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، زعم امتلاكه علاجا لفيروس كورونا.

وأكدت الوكالة أن إلقاء القبض على المتهم، جاء بعدما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يزعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا، ويروج له مقابل حصوله على مبالغ مالية، ما يعد مخالفة للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس.

وأسفرت المتابعة الأمنية السعودية لشرطة منطقة القصيم عن تمكنها من تحديد هوية هذا المواطن السعودي والقبض عليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.