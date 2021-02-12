حمد بن جاسم يدعو لإجراءات تحمي الصغير والكبير في مجلس التعاون الخليجي

دعا رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، إلى وضع تشريعات وقوانين وإجراءات، من شأنها حماية حقوق كل الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وكتب تغريدات عبر "تويتر" قال فيه "كنا نتحدث في السابق عن اتحاد خليجي تتوفر له الأركان الأساسية لقيام واستمرار اتحاد قوي مثل العملة الواحدة، والقوة العسكرية الموحدة، والسياسة الخارجية الموحدة، إضافة إلى توحيد الأنظمة الصحية وسياسات ومناهج التعليم، وإقامة صناعات استراتيجية أساسية مثل صناعة الأدوية والتصنيع الحربي وصناعات الأمن الغذائي".

كنا في السابق نتحدث عن اتحاد خليجي تتوفر له الأركان الأساسية لقيام واستمرار اتحاد قوي مثل العملة الواحدة، والقوة العسكرية الموحدة، والسياسة الخارجية الموحدة، إضافة إلى توحيد الأنظمة الصحية وسياسات ومناهج التعليم، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 11, 2021

وأضاف أنه "لو توفرت لأي اتحاد هذه المقومات فسيكون اتحادا حقيقيا راسخا على قواعد متينة وبذلك فإنه سيوفر الحماية للصغير من أعضائه والكبير على حد سواء".

ولفت بن جاسم إلى أن "النقاش فيما بيننا كان يدور في مجمله حول السبل والإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق كل عضو في الاتحاد عبر قرارات جماعية وليس انفرادية"، مؤكدا أنه لبلوغ هذا الهدف الكبير "لا بد من وضع تشريعات قانونية وقضائية مستقلة وإجراءات تقاض وقوانين نزيهة تحمي حقوق كل الأعضاء، ويلتزم بها الجميع بقوة القانون".

أتمنى أن يحدث ذلك يوماً ما، ولكن الأمر يحتاج قبل الأمنيات إلى قدر كبير من الثقة والوضوح في الرؤى، بالإضافة لتقنين ذلك كله في أطر ملزمة كما قلنا سابقاً. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 11, 2021

وشدد بن جاسم على أن "الأمر يحتاج إلى قدر كبير من الثقة والوضوح في الرؤى، بالإضافة لتقنين ذلك كله في أطر ملزمة".

وأعرب علن أمنيته أن "يحدث ذلك يوماً ما، ولكن الأمر يحتاج قبل الأمنيات إلى قدر كبير من الثقة والوضوح في الرؤى، بالإضافة لتقنين ذلك كله في أطر ملزمة كما قلنا سابقاً".