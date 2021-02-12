بسبب مصنع دواجن نسائي... سليمان الراجحي يتصدر "غوغل"

تصدر رجل الأعمال السعودي، سليمان الراجحي، اليوم الجمعة، تريندات محرك البحث "غوغل" في السعودية.

جاء ذلك بعد إعلان سليمان الراجحي، إطلاق مرحلة جديدة من تشغيل مصنع إنتاج لحوم الدواجن.

وانتشر مقطع فيديو نشرته شركة "دواجن الوطنية"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، يعلن خلال الراجحي، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيه، إطلاق مرحلة التشغيل الجديدة.

وعلقت الشركة على الفيديو "أطلق سعادة رئيس مجلس إدارة دواجن الوطنية الشيخ سليمان الراجحي، مرحلة التشغيل لمصنع إنتاج لحوم الدواجن بطاقة إنتاجية 120 طنًا وبمساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع، وبتشغيل طاقم نسائي يتمتع بخصوصية تامة وبيئة عمل مناسبة، وقرر صرف 10 ملايين ريال مكافأة لجميع العاملين".

ومن جانبه قال سليمان الراجحي في المقطع "أنتم الأساس وأنتم القدوة وأنتم كل شيء ولكن نحن المؤسسين أو القائمين بالمهمة قصدنا إن شاء الله أنكم تخدموا فيها البلاد والعباد".

أطلق سعادة رئيس مجلس إدارة #دواجن_الوطنية الشيخ سليمان الراجحي، مرحلة التشغيل لمصنع إنتاج لحوم الدواجن بطاقة إنتاجية 120 طنًا وبمساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع، وبتشغيل طاقم نسائي يتمتع بخصوصية تامة وبيئة عمل مناسبة، وقرر صرف 10 ملايين ريال مكافأة لجميع العاملين#بأيد_أمينة pic.twitter.com/MgUXaeUWnf — دواجن الوطنية (@Alwataniaco) February 10, 2021

وتابع: "هذا المشروع ليس مشروعنا حنا هذا المشروع ليس للراجحي، المشروع لكم أنتم، منكم ولكم نحن المؤسسين مجمعين أفكار، ولكن الحمل الثقيل لكم أنتم وعليكم أنتم والله يعينكم ويوفقنا واياكم ويجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الله".