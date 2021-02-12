رئيس "مستثمري جنوب سيناء": العلاقة بين شرم الشيخ والسائح الروسي وثيقة

شهدت الفترة الماضية تراجعا في حركة السياحة على مستوى العالم، إثر جائحة كوفيد 19، التي أثرت على معظم القطاعات.

من بين المدن التي تحظى بأهمية سياحية على مستوى العالم بجنوب سيناء، والتي تأثرت بنسبة أخرى منذ غياب السائح الروسي عنها.

بحسب تصريحات محافظ جنوب سيناء فإن حركة السياحة في المحافظة تمثل 20 بالمئة، وأن السياحة الروسية تمثل أهمية كبيرة لشرم الشيخ.

تترقب المدينة استئناف حركة السياحة الروسية في أي وقت، خاصة أن السائح الروسي يمثل الرقم الأول للمحافظة، حيث يقصدها للسياحة الترفيهية والسياحة الدينية أيضا في مدينة سانت كاترين.

قال تامر مكرم رئيس جميعة مستثمري جنوب سيناء، إن حركة السياحة تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم.

وأضاف مكرم في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل جاد في شرم الشيخ وجنوب سيناء بشكل عام ساهم في استئناف العمل بصورة جزئية فيما بعد، خاصة في ظل تراجع الأعداد.

وأوضح أن حركة السياحة ما زالت متأثرة خاصة في ظل العمل مع عدد قليل من الدول في الوقت الراهن.

ويرى مكرم أن مبادرة شتي في مصر حققت بعض النتائج الإيجابية خاصة مع تخفيض أسعار الطيران، بعد التواصل الذي جرى بين جمعية المستثمرين ووزارة السياحة وكذلك الطيران، حيث جرى تخفيض أسعار تذاكر الطيران وكذلك أسعار الفنادق.

وأشاد مكرم بدعم البنك المركزي لبعض الفنادق التي أغلقت خلال الفترة الأولى من الجائحة، خاصة أن تأثير الجائحة طال جميع الفنادق على مستوى العالم لا مصر وحدها.

شرم الشيخ والسياحة © Sputnik . Mohammed hemida

شرم الشيخ والسياحة © Sputnik . Mohammed hemida

شرم الشيخ والسياحة © Sputnik . Mohammed hemida 1 / 3 © Sputnik . Mohammed hemida شرم الشيخ والسياحة

وشدد مكرم على أن شرم الشيخ ترتبط بالسائح الروسي كما يرتبط السائح الروسي بشرم الشيخ، وأن العلاقة بينهما وثيقة.

وأكد أن شرم الشيخ باتت مؤهلة بشكل كامل لاستقبال السائح الروسي.

وتابع مكرم أن المحافظة جاذبة للاستثمار والسياحة بكل كبي، خاصة في ظل وجود أشياء فريدة ومتعددة.

وأكد على التنسيق الكبير بين المحافظة والقطاع الخاص، إضافة إلى دور الجمعية في التنسيق والعمل على هدف الارتقاء بكافة الخدمات وكافة العمليات.

ومضى بقوله أن المطارات والأجهزة الخاصة بكافة العمليات التأمينية باتت على أعلى مستوى، وأن مصر حريصة على أمنها وأمن شعبها كما كل الدول.

وشدد على أن دعم الرئاسة مستمر طوال الوقت للسياحة في جنوب سيناء، وأن البنى التحتية التي تم تجهيزها خلال الفترة الماضية أكدت الدعم الكامل سواء من المحافظة أو الرئاسة والبنك المركزي.

ويرى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من النمو المتتالي في حركة السياحة في جنوب سيناء وعلى مستوى العالم، خاصة مع توفر اللقاحات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وخلال تواجد "سبوتنيك" في المدينة خلال الأيام الماضية لوحظ نسبة من الإشغال على شواطئ الفنادق، ومع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، كانت مشاهد الاستمتاع بالبحر والشواطىء هي الأكثر بهجة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

تأكيد العديد من السائحين الذين التقتهم "سبوتنيك"، أكد عدم وجود حالات كورونا في الفنادق، والمتابعة المستمرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.