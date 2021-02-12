مسؤول إيراني يكشف موعد بدء تشغيل خط الملاحة البحرية مع سوريا

كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة، كيوان كاشفي، اليوم الجمعة، موعد بدء تشغيل خط الملاحة البحرية بين البلدين.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، عن كيوان كاشفي، أنه سيبدأ خط بندر عباس - اللاذقية للملاحة البحرية نشاطه في 10 آذار/مارس المقبل.

وقال كاشفي:

وفقا للاتفاقية ستنقل سفن الشحن البضائع من إيران إلى سوريا بانتظام مرة واحدة شهريا، وسيتم إرسال الشحنة الأولى إلى ميناء اللاذقية، في 10 مارس/آذار المقبل.

وأكد المسؤول الإيراني أنه من أجل إطلاق هذا الخط، تم التنسيق اللازم بشأن العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع العراق وسوريا ومنظمة الملاحة البحرية الإيرانية.

وتابع كاشفي:

إذا لزم الأمر، سيتم تحويل هذا الخط الملاحي إلى خطين، أي مرة كل 15 يوما، لإرسال البضائع إلى اللاذقية، ولكن في البداية سنبدأ في التصدير إلى سوريا بشكل منتظم مرة واحدة شهريا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة "ستزيد من حجم صادرات إيران، وإذا زادت القدرة التجارية بين البلدين، فسيتم تخصيص المزيد من خطوط الشحن"، مؤكداً أنه "يمكن لأي تاجر إيراني اختيار سوريا كوجهة تصدير له إذا أراد".

وكان رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة ترأس قبل أيام وفداً اقتصادياً، يضم رجال أعمال ومسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، زار مدينة حلب، التقى خلالها بمسؤولين في غرفتي التجارة والصناعة وفرع حزب البعث في حلب، وعددا من قادة الميليشيات الإيرانية في المدينة والضواحي القريبة.

وتم بحث مجموعة من المقترحات والمشاريع التي سيتم العمل عليها خلال العام 2021، منها: تنظيم عدد من المعارض للمنتجات الإيرانية والمواد الخام في حلب، في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وتقديم قطع الغيار للشركات والمصانع المتضررة في المدن الصناعية الرئيسية في حلب، والمساعدة في تأمين مستلزمات الصناعة والآلات الصناعية.

كما تم خلال اللقاء تنظيم قائمة بالمواد الأولية التي يحتاجها الصناعيون والتجار الحلبيون لتأمينها من السوق الإيرانية، وإنشاء طريق بري لعمليات النقل والشحن بالتعاون مع العراق، والعمل على تأمين طريق بري يصل إيران بحلب، والاتفاق على نظام خاص بالتحويلات المصرفية بين إيران وحلب.