نائب رئيس الحركة الشعبية: يجب تسليم البشير ورموز نظامه للجنائية الدولية

طالب نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ياسر عرمان، بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ونقل موقع "سودان تريبيون"، اليوم الجمعة، عن عرمان، قوله إن "النائب العام فشل في محاكمة المتهمين من رموز النظام السابق"، الأمر الذي يحتم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية.

ووصف عرمان عمر البشير بأنه "رجل مجرم"، ارتكب جرائم حرب، موجها النصح للإسلاميين بطي صفحته.

واتهم حزب "المؤتمر الوطني" المحلول بأنه حزب "مجرم وفاشل ولا يؤمن بالديمقراطية".

واعتبر أن التيار الإسلامي أكثر عراقة من المؤتمر الوطني، داعيا إلى أن يكون ضمن قوى المصالحة وبناء الوطن.

وشدد على أن مستقبل الديمقراطية في السودان يتوقف على إنجاح الفترة الانتقالية، محذرا في الوقت ذاته من أن فشل عملية الانتقال يعني عودة النظام السابق.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون وقائد الميليشيا علي كوشيب؛ على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.