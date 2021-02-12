الصحة المصرية تعلق على إصابة طبيب بكورونا بعد تلقيه اللقاح

نقلت صحيفة "اليوم السابع"، اليوم الجمعة، عن مصادر في اللجنة العليا لمواجهة كورونا في الوزارة أن اللقاح يحتاج إلى 3 أسابيع ليكون أجساما مضادة للفيروس.

وأوضحت أنه في حالة الحصول على الجرعتين يمكن حدوث الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن اللقاحات لا تحمي من الإصابة بكورونا بنسبة 100%.

وبينت المصادر أنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث حالات إصابة بالفيروس بين الطواقم الطبية، إلا أنها أكدت أن "الإصابة واردة حتى وإن حصل الشخص على اللقاح" .

في المقابل نقلت الصحيفة عن مصطفى عبد الواحد، نائب مدير مستشفى الحوامدية للعزل الصحي، أنه أصيب بكورونا بعد أيام من تلقيه اللقاح الصيني.

وأوضح أنه تلقى اللقاح ضمن الفرق الطبية، مشيرا إلى أن عمليات التطعيم بدأت في مستشفى الحوامدية في الشهر الماضي.

وقال إنه تأكد من إصابته معمليا باستخدام مسحة PCR في الثاني من فبراير/ شباط الجاري، حيث كان مر على تلقيه لقاح فيروس كورونا فترة أسبوع فقط.