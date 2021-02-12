الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد رحلة علاجية إلى ألمانيا

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، إلى بلاده قادما من ألمانيا، بعد خضوعه لفترة علاجية في البلد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الرئيس الجزائري عاد على متن طائرة رئاسية تحمل رقم 7t-vpg، موضحة أن الطائرة حطت في مطار بوفاريك العسكري.

وكان الرئيس الجزائري تبون قد انتقل إلى ألمانيا، لإجراء عملية جراحية في القدم نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقد كللت هذه العملية التي أجريت لرئيس الجمهورية في 20 يناير/ كانون الثاني، الماضي بالنجاح.

وكان الرئيس تبون قد قضى نحو شهرين للعلاج في رحلته الأولى إلى ألمانيا قبل أن يعود إلى الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتوجه رئيس الجمهورية مجددا نحو ألمانيا بتاريخ 10 يناير الماضي لاستكمال العلاج من مضاعفات كورونا.

وكان الرئيس الجزائري قد أجرى اتصالا هاتفيا أمس الخميس مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، شكره فيه على مستوى الرعاية الطبية التي تلقاها في بلاده.