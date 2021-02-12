الجيش الأردني يحبط عملية تسلل من الأراضي السورية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، اليوم، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.