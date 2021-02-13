مصر تعلق على تصريحات تركيا وتتحدث عن إجراء تقوم به يوميا مع قطر... فيديو

أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء أمس الجمعه، عن تعجبه من تصريحات تركيا حيال أعمال منتدى الصداقة "فيليا" الذي انعقد في أثينا.

وقال شكري، في حديث تلفزيوني، إن بلاده "لا تقيم وزنا لتصريحات أنقرة بشأن منتدى "فيليا" الذي عقد في أثينا، مشيرا إلى أن "هدف المنتدى هو التعاون والخير للشعوب وليس مواجهة أحد".

وأضاف: "نستغرب رد فعل تركيا حيال منتدى "الصداقة"، ولكننا لم نلتفت إلى هذا الأمر ولم نعطه وزنا".

وبشأن العلاقات مع قطر، أكد شكري، أن "مصر تلتزم بأي وثيقة توقع عليها وتحترم التزاماتها وتفي بها"، مشيرا إلى مصر أعادت العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت حظر الطيران، وسعت إلى عقد اجتماعات بين اللجان الثنائية للتباحث في خطوات محددة لتفعيل بنود "اتفاق العلا".

وشدد وزير الخارجية المصري، على أن "مصر تقيم حاليا إلى أي مدى هناك التزام بالتعهدات من قبل الجانب القطري، كما ترصد بشكل يومي كل ما يذاع على القنوات الإعلامية من دولة قطر حتى تكون محل مراجعة".

وكانت "قمة العلا"، التي انطلقت في السعودية الشهر الماضي، شهدت إسدالا للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.