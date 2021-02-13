إجراءات أمنية كبرى يتخذها العراق لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن إجراءات أمنية كبيرة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان الشهر المقبل.

وأوضح الخفاجي، قائلا: لدينا عمل كبير بشأن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، لذلك ترين الوضع الأمني في تطور ملموس، فقد عملنا جدول للقوات الأمنية لتوزيعها وإعادة انتشارها في بغداد والمحافظات الأخرى التي سيزورها البابا".

وأضاف الخفاجي :"من جانب أيضا هناك خطط استخبارية وأمنية خاصة بهذه الزيارة، في بغداد وكل الأماكن التي سيذهب لها بابا الفاتيكان في العراق".

ونوه المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، إلى أن مناطق أخرى من العراق، ستكون فيها عمليات استباقية ضمن خطط تأمين زيارة بابا الفاتيكان في شهر آذار/مارس المقبل.

وكشف الفاتيكان، الاثنين الماضي 8 شباط/فبراير، أن البابا فرنسيس سوف يعقد لقاء مع المرجع الشيعي علي السيستاني، خلال زيارته المقررة إلى العراق خلال الشهر المقبل.

ويتضمن البرنامج الرسمي للزيارة الذي نشره الفاتيكان على موقعه، أمس الأحد انتقال البابا إلى مدينة النجف، جنوب بغداد صباح السبت الموافق 6 آذار/ مارس لزيارة السيستاني.

وكان الكاردينال لويس رافاييل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق، قد أعلن في الآونة الأخيرة عن هذا اللقاء الذي تم التفاوض عليه بين الطرفين.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس العراق خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من آذار/ مارس في أول زيارة يقوم بها حبر أعظم إلى هذا البلد.

ويشمل برنامج البابا إلى العراق، زيارة بغداد والموصل ومدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم. وسينتقل إلى الموصل ومنطقة سهل نينوى المحيطة بها، وسيزور مدينة إربيل.

وأكد مدير متحف الناصرية الحضاري، في مركز محافظة ذي قار، عامر عبد الرزاق، في تصريح خاص لمراسلتنا في العراق، الأربعاء 3 شباط / فبراير الجاري، قائلا: "نحن مقبلون على حدث عالمي مهم جدا، في زيارة ستفتح أبواب العالم للسياحة الأثرية والدينية العراقية، خاصة بعد الموافقة التي للمرة الأولى بعد مرات سابقة من الوعود والدراسات والإمكانيات من قدوم بابا الفاتيكان "البابا فرنسيس" إلى العراق".