البرهان يكشف السبب الرئيسي وراء توقيع اتفاقية التطبيع بين السودان وإسرائيل

وأرجع البرهان، خلال كلمة وجهها عبر تقنية فيديو كونفرانس لـ"قمة إسرائيل"، وهي فعالية افتراضية دولية ينظمها طلاب إسرائيليون ويشارك فيها للمرة الأولى طلاب من السودان، توقيع حكومته على "اتفاقات إبراهيم" إلى "اقتناعها بأهمية نشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب بمختلف أديانهم وأعراقهم".

وقال البرهان، إن "السودان وقع على الاتفاقية انطلاقا من سعيه الصادق إلى تأكيد وإرساء قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي واحترام الحريات والأديان وقبول الآخر"، مشددا على أهمية دور الشباب في بناء السودان، قائلا إن "بلاده تستشرف عهدا جديدا من الحرية والسلام والعدالة سيبنيه الشباب والطلاب".

وكانت السودان قد أعلنت، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية وطنية عدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.