القوات تعزز تأمين مراسم دينية في مدينة عراقية مقدسة

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، عن دعم قطعات قيادة عمليات سمراء بتعزيز لتأمين مراسم زيارة دينية تنطلق الإثنين المقبل شمالي بغداد.