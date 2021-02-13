الحكومة المصرية تصدر "بيانا تحذيريا" خاص بالسعودية

أصدرت الحكومة المصرية، اليوم السبت، "بيانا تحذيريا" لشركات السياحة، بعد انتشار بعض الإعلانات التي تروج لرحلات إلى المملكة العربية السعودية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزارء المصري، "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي إعلانات بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل".

وقام المركز بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه "لا صحة للإعلانات المتداولة بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل، وأن تلك الإعلانات وهمية، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق".

وأوضحت الوزارة، أنه "لم يرد إلى الوزارة رسميا من السلطات السعودية ما يفيد فتح باب العمرة من مصر".

وأشارت إلى أنه "لم يتم إصدار الضوابط المنظمة للعمرة خلال الموسم الحالي حتى الآن، وفي حال ورود ما يفيد الفتح سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة".

وشددت على أنه "سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي شركة سياحية يثبت تورطها في الترويج لتلك الإعلانات، والتي قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص العمل".

كما حذرت المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم وجمع الأموال منهم، مع مراعاة الإجراءات النهائية التي تعلنها المملكة العربية السعودية بشأن تنظيم العمرة في ظل جائحة فيروس كورونا.