الكاظمي يتحدث عن الانتخابات العراقية ويؤكد تحقيق خطوات إيجابية في مكافحة الفساد

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أنه "عمل منذ رئاسته للحكومة على بناء الدولة وليس إضعاف القوى السياسية".

وقال الكاظمي، خلال الاحتفالية بذكرى يوم الشهيد، "سنطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق، ولكن البعض يضع العراقيل أمام الحكومة"، مؤكدا تحقيق خطوات إيجابية في مكافحة الفساد ومعربا عن تمسكه باستمرار عمل لجنة مكافحة الفساد، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وحول ملف الانتخابات، شدد الكاظمي، على أنه يتعامل "بشفافية مع ملف الانتخابات"، معتبرا أن ثمة "فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات". وتابع أننا "سنطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق"، لافتا إلى أن "البعض يضع العراقيل أمام الحكومة".

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، دعا، في كلمته خلال الحفل، إلى "عدم السماح لجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية"، مؤكدا أنه "لا أمن ولا استقرار في المنطقة بلا أمن واستقرار وسيادة العراق".

وأضاف أنه "يجب عدم التهاون في إنجاز الخطوات الإصلاحية وتحديداً إجراء الانتخابات"، موضحا: "أمامنا تحديات جسيمة أبرزها تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة"، متابعا أن "الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلب أفرزته ساحات الحراك الشعبي في عموم العراق".