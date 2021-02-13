مستشار السيسي يتحدث للمرة الأولى عن الموجة الثالثة لكورونا

تحدت عوض تاج الدين، المستشار الصحي للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمرة الأولى، عن موجة كورونا الثالثة، معتبرا "الحديث عن دخولها مصر أمر سابق لأوانه".

وشدد تاج الدين، في تصريحات مع صحيفة "الوطن" المصرية، على "ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا"، وقال: "طالما يوجد التزام، سيكون هنالك انخفاض في أعداد حالات الإصابة اليومية بهذا الفيروس".

وحذر المستشار الصحي للرئيس المصري من أن "فيروس كورونا لم يختف، وأن أعراض الفيروس كما هي، ولم تتغير في الموجتين الأولى والثانية"، مشيرا إلى أنه "يجب اتخاذ الحذر الكامل في التعامل مع الفيروس"، وأضاف: "أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا تقل عندما نلتزم، وتزيد عندما نستهتر".

وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، كشفت عن توقعات بزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وقالت زايد، "لو سرنا بنفس نظام بداية الجائحة في مصر مثل الموجة الأولى، فبداية الارتفاع والموجة الثالثة ستكون في أبريل، وتكون الذروة في آخر أبريل وأول مايو المقبل". وأضافت: "في الموجة الثانية، توقعنا زيادة الحالات في يناير وديسمبر، لأن هناك عدة أسباب لذلك بزيادة حالات الأمراض التنفسية، وفرص التعرض بشكل أكبر للإصابة نتيجة المكوث في المنازل لفترات طويلة".

وأعلنت مصر، أمس الجمعة، عن تسجيل 609 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، و42 وفاة بسبب هذا الفيروس، وذلك مقابل 603 إصابات و53 وفاة الخميس، وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إلى أن إجمالي الحالات في مصر بلغ 172602 حالة إصابة من ضمنها 134215 تماثلت للشفاء، و9899 حالة وفاة، جراء الإصابة بهذا الفيروس.