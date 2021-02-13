سوريا.. مقتل وإصابة عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في ريف حلب.. فيديو

أعلنت وسائل اعلام سورية عن مصرع وإصابة عدد من المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي.

موقع قناة "الإخبارية" السورية، نقلا عن مصادر أهلية، أفاد أن "سيارة مفخخة انفجرت وسط سوق بلدة الراعي التابعة لمنطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات".

منصات أخرى عبر الانترنت نشرت مقطع فيديو يوثق، على حد تعبيرهم، اللحظات الأولى لإنفجار سيارة مفخخة في بلدة الراعي.

ولم ترد تفاصيل رسمية أخرى حتى اللحظة.