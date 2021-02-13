"أنصار الله" تعلن إصابة "هدف مهم" في السعودية بطائرة مفخخة

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، عن "شن هجوم جوي على مطار أبها الدولي في منطقة عسير جنوب غربي السعودية"، مؤكدا أن "الهجوم أصاب هدفه بدقة".

وقال الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر حسابه على "تويتر"، إن "سلاح الجو المسير نفذ، ظهر اليوم السبت، عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3".

وأضاف سريع، أن "العملية جاءت ردا على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني"، مؤكدا أن "الإصابة كانت دقيقة".

رداً على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم السبت عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3 وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 13, 2021

​وكان التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، أعلن على لسان الناطق باسمه تركي المالكي، "تمكن قوات التحالف المشتركة، صباح اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.