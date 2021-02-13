بيان: طالبان تنفي التحضير لعمليات عسكرية جديدة وتؤكد التزامها باتفاق الدوحة

أكدت حركة طالبان، اليوم السبت، التزامها باتفاق الدوحة الموقع مع الولايات المتحدة لخفض العنف، مؤكدة أنها لا تخطط لعمليات عسكرية جديدة وسط اتهامات من الجانب الحكومي للحركة بالتحضير للمزيد من الهجمات.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للحركة إن "اتفاقية الدوحة...هي الحل السياسي الوحيد للأزمة الأفغانية، ويجب ألا يستخف بها أحد، والإمارة الإسلامية ملتزمة بتنفيذه بكل جدية واتخذت خطوات مؤثرة في ذلك الصدد"، موضحة أنه "لم يقدم أي أحد على استخدام أرض أفغانستان ضد أمريكا وحلفائها ولن يسمح لأحد فعل ذلك".

وبينت الحركة أنه "حصل تخفيض ملحوظ للعمليات العسكرية للإمارة الإسلامية، وخلافا للمعتاد، لم نعلن في ربيع هذا العام عمليات عسكرية جديدة".

وتابع البيان، عن استهداف قوات الأمن الأفغانية، "لم نتوصل لاتفاق مع الأطراف الداخلية حتى الآن إلى اتفاق يؤدي لعدم استهداف العسكريين".

واتهمت الحركة "إدارة كابول بتنفيذ عمليات واسعة في شتى الولايات"، مؤكدة أن "القوات الأجنبية قامت بدعمها في بعض هذه العمليات"، وقالت إن الولايات المتحدة تواصل غاراتها الجوية في خرق للاتفاق.