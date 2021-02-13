بعد رفض إدخاله إلى مركز تجاري... سعودي يعتدي على رجل أمن... فيديو

وأظهر الفيديو أن حارس الأمن كان يرفض دخول المواطن، الذي كان معه زوجته وأولاده، بسبب عدم تحميلهم تطبيق "توكلنا" وهو ما أثار غضبه، بحسب مغردين.

شاهد.. مواطن يصفع حارس أمن بقوة ويعتدي عليه لرفض إدخاله أحد الأسواق بالمملكة



https://t.co/ERu2aPjI2M pic.twitter.com/AAuqmn7ywK — صحيفة المرصد (@marsdnews24) February 13, 2021

وكما يظهر المقطع أن المواطن صفع بقوة حارس الأمن على وجهه، ثم قام بالاشتباك معه، إلا أن زوجته تدخلت سريعًا وسحبت زوجها المعتدي إلى الخلف حتى لا تتطور الأمور.

ويهدف تطبيق "توكلنا" في السعودية إلى المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة، مما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.