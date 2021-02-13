"غرفة سوداء بالمظالم الفظيعة".. "أنصار الله" توجه رسالة إلى أهالي مأرب

وجهت جماعة "أنصار الله" اليمنية، رسالة إلى السكان المدنيين بمحافظة مأرب شرقي البلاد، والتي تشهد احتدام المعارك بين مسلحي الجماعة والجيش الحكومي مدعوما بطيران التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك لليوم السابع على التوالي.

جاء ذلك في تغريدة للناطق الرسمي باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام نشرها على حسابه بموقع التدوينات المصغرة (تويتر).

وقال عبد السلام: "أهل مارب أهلنا، وقدعانوا كثيرا جراء سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته بتحويل مأرب لغرفة سوداء بالمظالم الفظيعة".

وأضاف مخاطبا سكان المحافظة: "فلأهلنا الكرام في مأرب أن يطمئنوا بأن عمليات الجيش واللجان لا تستهدف سوى المنخرطين عسكريا مع العدو الأجنبي، وعليهم أن يعودوا لرشدهم ويدركوا أن تحالف العدوان يقاتل بهم لا لهم".

أهل مارب أهلنا،وقدعانوا كثيرا جراء سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته بتحويل مارب لغرفة سوداء بالمظالم الفظيعة.

فلأهلنا الكرام في مارب أن يطمئنوا بأن عمليات الجيش واللجان لا تستهدف سوى المنخرطين عسكريا مع العدو الأجنبي ،وعليهم أن يعودوا لرشدهم ويدركوا أن تحالف العدوان يقاتل بهم لا لهم. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 13, 2021

ووفق تقارير حكومية أسفر استئناف "أنصار الله" خلال الأيام الأخيرة الماضية هجوما الواسع على محافظة مأرب من عدة محاور وإطلاق عدد من الصواريخ على مركز المحافظة إلى مقتل 4 وإصابة 10 مدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المتحدث باسم "أنصار الله" في تغريدة إن العمليات العسكرية للجماعة "دفاعية بحتة وهي مستمرة حتى يتوقف المعتدي عن عدوانه ويرفع الحصار".

وشدد عبد السلام أنه: "دون خطوات عملية على الأرض تقود إلى سلام حقيقي فلا معنى لأي تصريحات مهما كانت إيجابية. فأوقفوا العدوان والحصار لشعبنا يتحقق السلام للجميع".

سبق وأكدنا مرارا أن عملياتنا العسكرية هي دفاعية بحتة وهي مستمرة حتى يتوقف المعتدي عن عدوانه ويرفع الحصار.

دون خطوات عملية على الأرض تقود إلى سلام حقيقي فلا معنى لأي تصريحات مهما كانت إيجابية. فأوقفوا العدوان والحصار لشعبنا يتحقق السلام للجميع. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 13, 2021

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن إنهاء دعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية في اليمن، في وقت أعلن وزيرخارجيته أنتوني بلينكن، عن استثناء "أنصار الله" من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية اعتبارا من 16 فبراير/ شباط الجاري، موضحا أن القرار جاء على أساس "الوضع الإنساني الكارثي في ​​اليمن".