ماذا فعل الرئيس الجزائري عقب عودته من ألمانيا؟

كشفت رئاسة الجمهورية في الجزائر، اليوم السبت، عن النشاط الذي قام به الرئيس عبد المجيد تبون غداة عودته من ألمانيا.

وقالت الرئاسة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك إن: "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل كل من رئيس حركة البناء الوطني السيد عبد القادر بن قرينة، ورئيس جبهة المستقبل السيد عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب جيل جديد السيد سفيان جيلالي".

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل كل من رئيس حركة البناء الوطني السيد عبد القادر بن قرينة، ورئيس جبهة المستقبل السيد عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب جيل جديد السيد سفيان جيلالي — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) February 13, 2021

​وعاد الرئيس الجزائري، أمس الجمعة، إلى بلاده قادما من ألمانيا، بعد خضوعه لفترة علاجية في البلد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الرئيس الجزائري عاد على متن طائرة رئاسية تحمل رقم 7t-vpg، موضحة أن الطائرة حطت في مطار بوفاريك العسكري.

وكان الرئيس الجزائري تبون قد انتقل إلى ألمانيا، في العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، لإجراء عملية جراحية في القدم نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقد كللت هذه العملية التي أجريت لرئيس الجمهورية في 20 يناير الماضي بالنجاح.